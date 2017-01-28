Tolgay Arslan Trabzonspor kararını verdi

Trabzonspor'un transferi için uğraştığı Tolgay Arslan, sezon sonuna kadar Beşiktaş'ta kalmayı planladığını söyledi.

Trabzonspor’un kadrosuna katmak istediği Beşiktaş’ın yetenekli orta sahası Tolgay Arslan, bordo-mavililere gitmeyi reddetti.

Milliyet'e konuşan Kartal'ın tecrübeli orta saha oyuncusu, “Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Bir an önce bitsin ki hakkımdaki haberler de son bulsun. Ben Beşiktaş'ta geçen sene şampiyonluk yaşadım. Çok güzel anlara tanıklık ettim. O güzel günleri bu sene de yaşamak istiyorum. Ayrıca İstanbul'da kurulu bir düzenim var. Bunu bozmam” dedi.

“Transferin bitmesine sayılı günler kaldı. Bir an önce bitsin ki hakkımdaki haberler de son bulsun. Ben Beşiktaş'ta geçen sene şampiyonluk yaşadım. Çok güzel anlara tanıklık ettim. O güzel günleri bu sene de yaşamak istiyorum. Bir şampiyonluk daha göreyim. Takım olarak sadece şampiyonluk yarışını düşünüyoruz. O nedenle Beşiktaş'tan ayrılmak gibi bir niyetim yok” dedi.

İstanbul'da kurulu bir düzeni olduğunu ve sezon ortasında da bu düzeni bozmak istemediğini sözlerine ekleyen Tolgay Arslan, “Eşim de Beşiktaş'ta kalmam yönünde karar almamı istedi. Şu an için böylesine bir değişikliği doğru bulmuyorum. Camia olarak önce şampiyonluğa kenetlendik. Tabi ki iyi teklifler gelebilir ama sezon sonunda bunlara bakabilirim. Ayrıca ben Beşiktaş'tan ayrılırsam, bu ayrılıkta kulübümün de menfaati çok önemli. Beşiktaş'ın da para kazanabileceği bir teklife sezon sonunda sıcak bakabilirim. Fakat şu an için bunları düşünmüyorum. Önceliğim Beşiktaş'ın başarısı” diye konuştu.