Tolunay Kafkas: Bizim adımıza değerlendirecek bir şey yok

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, 6-0'lık Galatasaray yenilgisi sonrasında üzgündü.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor’da teknik direktör Tolunay Kafkas, mücadeleyi yayıncı kuruluşta değerlendirdi.

Kafkas’ın üzgün olduğu gözlendiği konuşmasındaki sözleri şöyle;

“Bizim adımıza değerlendirecek bir şey yok! Ne savunmada ne de hücum… Sezonun en kötü futbolunu oynadık. Büyük takımlara karşı böyle oynarsanız bu skor kaçınılmaz olur. Bizim kendi adımıza şapkayı önümüze koyup düşünmemiz lazım. Hava her zaman güneşli olmuyor. Takımımı bu kadar kötü oynadığını görmemiştim. Cezamızı kestiler. Galatasaray’ı tebrik ediyorum.“