Tottenham kabustan uyandı! 7 gollü maç…

FA Cup 4. Tur’unda Tottenham ile Wycombe karşılaştı. White Hart Lane’de oynanan maçı ev sahibi takım 4-3 kazanmayı başardı.
İngiltere’nin profesyonel liglerinin en altında mücadele eden Wycombe, 23 ve 36. dakikalarda Hayes’ın golleriyle 2-0 öne geçti.
Tottenham 60’ta Min Son ve 64. dakikada Janssen’in penaltı golüyle 2-2’lik beraberliği sağladı. Premier Lig’de şampiyonluk yarışı yapan rakibi karşısında büyük direnç gösteren konuk takım 84. dakikada Garry Thompson ile bir kez daha öne geçti: 3-2.
Son dakikalarda ise Tottenham rakibine acımadı. 89. dakikada Dele Alli 3-3’lük beraberliği sağlarken, maçın duraklama anlarında Min Son yine sahneye çıkarak 2. Lig ekibi Wycombe’nin rüyasına son verdi: 4-3.
Bu sonuçla Tottenham, FA Cup’ta 5. tura yükseldi.