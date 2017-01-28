Trabzonspor 83-75 Büyükçekmece / Maç özeti

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Trabzonspor Medical Park, evinde ağırladığı Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 83-75 yendi.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında Trabzonspor Medical Park, Hayri Gür Spor Salonu’nda konuk ettiği Demir İnşaat Büyükçekmece’yi 83-75 mağlup etti.

Bordo mavililerin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmada ev sahibi ekipte Kadji 21 ve Hardy 19 sayıyla takımlarının en skorer isimleri olurken, Demir İnşaat Büyükçekmece’de ise Stipanovic 16 sayıyla oynadı.

İki takımın da skor üretmekte zorlandığı ilk periyotta Trabzonspor Medical Park Hardy ve Kadji ile sayı bulurken, Demir İnşaat Büyükçekmece ise Mutlu Akpınar ile dengeyi sağladı. Bu periyot 14-14 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyotta özellikle Kadji’nin pota altı sayıları ve Hardy’nin üçlükleriyle oyunda üstünlüğü eline alan Trabzonspor Medical Park, bu periyodu 40-34 önde kapatmayı başardı.

Üçüncü periyota Caloiaro’nun sayılarıyla iyi bir başlangıç yapan konuk ekip farkı kapatsa da, Gutierrez attığı üçlüklerle devreyi Trabzonspor Medical Park’ın 3 sayı önde kapatmasını sağladı.

Son periyoda Hardy’nin sayılarıyla hızlı bir giriş yapan Trabzonspor Medical Park, son dakikalarda Green’in basketleriyle karşılaşmadan 83-75 galip ayrılmayı başardı.

Trabzonspor Medical Park – Demir İnşaat Büyükçekmece: 83-75

SALON: Hayri Gür

HAKEMLER: Ahmet Ersan Ergüler (xxx), Mehmet Serdar Ünal (xxx), Mehmet Şahin (xxx)

TRABZONSPOR MEDİCAL PARK: Green (xxx)11, Hardy (xxx)19, Gutierrez (xx)6, Wright (xxx)11, Kadji (xxx)21, Erol Can (xx)7, Duşan (x)3, Moody (xx)5

DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE: Johnson (xx)7, Mutlu (xx)11, Stipanovic (xxx)16, Hayes (xx)10, Caloiaro (xxx)15, Burak (x)3, Tayfun (xx)9, Buckner (x)4

1. PERİYOT: 14-14

İLK YARI: 40-34

3. PERİYOT: 57-54

5 FAULLE ÇIKANLAR: Hardy 37.45 (Trabzonspor Medical Park), Stipanovic 39.38 (Demir İnşaat Büyükçekmece)