500 milyon dolarlık ihale hakkında şok ayrıntı!

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 500 milyon doların üzerinde bir rakama gerçekleştirilen Süper Lig yayın ihalesi hakkında şok bir gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz kasım ayında gerçekleştirilen ve 500 milyon doların üzerinde bir rakama tamamlanan yayın ihalesi hakkında gündem yaratacak bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın konuşmasının ardından, o dönem “İşte Türk futbolunun geldiği yeri gösteriyor, Türk futbolunu kurtaracak, kulüpler rahatlayacak’ denilen ihalenin dolar üzerinden yapılan anlaşmada ilginç bir gerçek olduğu ortaya çıktı.

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İşte Aziz Yıldırım’ın yayın ihalesini neden imzalamadığı ile ilgili yaptığı açıklama:

“Yayın ihalesinde 500 milyon Dolar'a ihale yapıldı denildi. Bu ihalenin 250 milyon Dolar'ı, dolar olarak işlenecek. Diğer kısmı ise TL'ye çevrilecek. Kur farkına göre bu para şekillenecek. Bu ihalenin uygulanma tarihi de 1 Haziran 2017. Bu kuru da 3.260'tan sabitleyelim diyorlar. Bu tarihte Dolar 4 lira olursa ne olacak. 3.260 ile 4 Lira arasında çok para var. Geriye kalan parayı cebe indiriyorlar. Ben de imzalamadım hiçbir şeyi. Doğru olmayan hiçbir şeyi imzalamam. Buradan tavsiye diyorum. Uygun şartlara getirip İhaleyi tekrar yapsınlar. Bu iki kur farkı arasında, 250 milyon Dolar'a göre hesaplandığı zaman ciddi bir fark oluyor. Bu aradaki fark ne olacak? Kimin cebine giriyor?”

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“Dekoderimi iptal edeceğim”

Yayıncı kuruluşun göreve getirmeyi düşündüğü bir isimle ilgili de konuşan Aziz Yıldırım, “Yayıncı kuruluş birini işe alıp, haber müdürü yapmaya çalışıyor. Biz de onlara yazı yazdık. Bu adam bizim Trabzonspor'la aramızı açıyor dedik. Eğer yarın 5'e kadar bu adam hakkında gerekli işlemi yapmazlarsa, yayıncı kuruluşun dekoderini iptal edeceğim” ifadesini kullandı.