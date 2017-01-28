Yalova’da ringin genç şampiyonları belli oldu

90. Yıl Spor Salonu’nda gerçekleşen final maçlarının ardından dereceye giren sporculara madalyalarını Yalova Valisi Tuğba Yılmaz Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Çelebi Yılmaz, Yalova Belediyesi Başkanı Vefa Salman, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Dinçer İlhan, Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Türkiye Boks Federasyonu Başkan Vekili Hasan Kartal, Türkiye Boks Federasyonu Asbaşkan Mahmut İbiş, Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan takdim etti. 1 hafta süren müsabakalarda 480 sporcu mücadele ederken 10 sıklette madalya dağıtıldı.
Türkiye Genç Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular şöyle sıralandı:
46-49 kg: Ferhat Uka (İstanbul)
52 kg: Azad Demirhan (Bursa)
56 kg: Ahmet Çikot (İstanbul)
60 kg: Nejat Ekinci (Ankara)
64 kg: Tuğrulhan Erdemir (Ankara)
69 kg: Bera Doğan Kılıç (İstanbul)
75 kg: Raşit Karaosmanoğlu (Kocaeli)
81 kg: Mahmut Can Çiçek (İstanbul)
91 kg: Berat Acar (Samsun)
+91 kg: Abdullah Kuzu (Kahramanmaraş)