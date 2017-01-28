Yasin Öztekin: Herkes tarihe geçmek ister

Arena'da 300. golü atarak tarihe geçen Yasin Öztekin, 6-0'lık Akhisar Belediyespor maçı sonrasında konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Akhisar Belediyespor’u 6-0 yenen Galatasaray’da Yasin Öztekin yayıncı kuruluşta yorumlarda bulundu.

Arena’da 300. golü atarak tarihe geçen Yasin’in sözleri şöyle;

“300. golü önceden biliyordum. 300. golü atmayı herkes atmak ister. Herkes tarihe geçmek ister, tarihe geçtiğim için mutluyum.

Geçen haftaki yenilgi sonrasında telafi etmek istiyorduk. Süper Lig’de tüm maçlar zor. Biz ilk düdükten itibaren baskılı oynadık. Gollerimiz de güzel… İyi oynadığımızı düşünüyorum. Beşiktaş maçına kadar 2 maç daha var ve onları da kazanmak istiyoruz. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Arena’daki 300. golü attığım için de mutluyum.

Geçen hafta çok kötü oynamadık. Golleri atsak kazanırdık. Tabi ki Sneijder bizim için önemli oyuncu. Onunla besleniyoruz biz. Sahada olması bile yeter.”