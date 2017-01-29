Adebayor’da son karar Fikret Orman’ın

Beşiktaş'a gelirim mesajı veren Emmanuel Adebayor için son kararı başkan Fikret Orman verecek.

Menajer önerisiyle devre arasında golcü arayan Beşiktaş'ın gündemine gelen son isim olan Emmanuel Adebayor, siyah-beyazlı transfer komitesine ‘Gelirim' yanıtını verdi. Togolu yıldız için son kararı Başkan Fikret Orman verecek. Sezon öncesi Crystal Palace ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde bulunan 32 yaşındaki forvet, Afrika Kupası'nda Togo'nun oynadığı 3 maçta da 90 dakika forma giydi.

VODAFONE ARENA’DA İMZA GÜNÜ

Devre arasında kadroya katılanlar için salı günü saat 14.30'da Vodafone Arena'da toplu imza töreni yapılacak. Mitrovic ve Ersan'ın yanı sıra Demba Ba olması beklenen bir golcünün de bulunacağı törende Başkan Fikret Orman, ara transferi değerlendirip, Fenebahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Beşiktaş'la ilgili açıklamalarını yanıtlayacak.