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AKHİSAR BLD.SPOR
28 Ocak 2017 19:04
GALATASARAY
6 - 0
AKHİSAR BELEDİYESPOR
MAÇ ÖZETİ
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Akhisar Belediyespor’un kabus gecesi

Galatasaray'a deplasmanda 6-0 yenilen Akhisar Belediyespor, 5 yıldır mücadele ettiği Süper Ligi'deki en farklı mağlubiyetini almanın üzüntüsünü yaşadı.
12:1729 Ocak 2017
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Akhisar Belediyespor’un kabus gecesi

Ligin üçüncü haftasında Cihat Arslan’ın yerine takımın başında geçen Kafkas üç sezondur Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren yeşil siyahlı ekibi alt gruptan kurtarmayı bir türlü başaramazken, kötü gidişin bir kaç hafta daha devam etmesi halinde yönetimin teknik kadroda kan değişikliğine gidebileceği öne sürüldü. Göreve geldiğinde kadronun yetersiz olduğunu açıklayıp, devre arasında kendi oyun sistemine uygun futbolcuları transfer ederek çıkışa geçecekleri mesajlarını veren Kafkas’ın ara transferde aldırdığı oyuncular beklentilerin çok uzağında kalırken, takımın önemli gol silahı Rodallega’nın Trabzonspor’a satılması, camiadaki eleştiri dozunun artmasına yol açtı. Taraftarlar, Galatasaray bozgunundan sonra, “Takımım adına ortaya koyabilecek bir argümanım yok” şeklinde açıklama yapan tecrübeli teknik adamı sosyal medyada sert ifadelerle eleştirdi.

Etiketler
akhisar belediyespor galatasaray süper lig
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