Altın adam Yasin Öztekin

Akhisar Belediyespor ağlarını 33'te sarsan tecrübeli kanat oyuncusu Yasin Öztekin, ligde 9 golle Galatasaray'ın en skorer ismi konumunda... Milli futbolcu ayrıca sarı-kırmızılı takımın Türk Telekım Arena'daki 3. dalyasına da imza atarak tarihe geçti.

Süper Lig'in 19. haftasında, Galatasaray'ın evinde Akhisar Belediyespor'u farklı yenerek zirve yarışını sürdürdüğü karşılaşmada 33'te fileleri havalandıran Yasin Öztekin, takımının Türk Telekom Arena'daki 300. golünü kaydederek adını tarihe yazdırdı. TT Arena'da ilk gol Servet, 100. gol Drogba, 200. gol ise Hakan Balta'dan gelmişti. Ligde ayrıca 9 kez fileleri havalandıran Yasin Öztekin, sarı-kırmızılıların en skorer oyuncusu konumunda.

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SON 5 HAFTADA 5 GOL

Yasin Öztekin, Galatasaray'ın son 5 maçında attığı gollerin yanı sıra yaptığı asist ile de takımına skor anlamında katkı yaptı. Gaziantepspor'a 3 gol atan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Akhisar Belediyespor filelerini ise 1'er kez havalandırdı. Milli futbolcu ayrıca Aytemiz Alanyaspor maçında 1 de asist yaptı.