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29 Ocak 2017 16:01
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Arena ‘Mustafa Kemal Paşa’ tezahüratıyla açıldı! İzmir Marşı…

Trabzonspor'un Gaziantepspor maçıyla açtığı Medical Park Arena'da Mustafa Kemal Atatürk unutulmadı. Bordo-mavili taraftarlar İzmir Marşı söyledi.
22:0429 Ocak 2017
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Taraftardan İzmir Marşı paylaşan: Sozcu

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantepspor’u 4-0 yenen ve yeni stadı Medical Park Arena’nın açılışını yapan Trabzonspor’da taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadı. Bordo-mavili taraftarlar büyük bir coşkuyla İzmir Marşı’nı söyledi.

29 Ocak 2017 Trabzonspor 4-0 Gaziantepspor / Maç Özeti Trabzonspor yeni stadı Medical Park Arena'ya galibiyetle başladı. Bordo-mavililer, ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ersun Yanal'ın ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 hafta üst üste kazanmayı başardı. İlgili Haberi Oku

Etiketler
Mustafa Kemal Atatürk trabzonspor
Son güncelleme: 22:40 | 29.01.2017
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