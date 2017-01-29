Arena ‘Mustafa Kemal Paşa’ tezahüratıyla açıldı! İzmir Marşı…

Spor Toto Süper Lig&#8217;in 19. haftasında Gaziantepspor&#8217;u 4-0 yenen ve yeni stadı Medical Park Arena&#8217;nın açılışını yapan Trabzonspor&#8217;da taraftarlar Mustafa Kemal Atatürk&#8217;ü unutmadı. Bordo-mavili taraftarlar büyük bir coşkuyla İzmir Marşı&#8217;nı söyledi.. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t29 Ocak 2017\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tTrabzonspor 4-0 Gaziantepspor / Maç Özeti\r. \t\t\t\tTrabzonspor yeni stadı Medical Park Arena'ya galibiyetle başladı. Bordo-mavililer, ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ersun Yanal'ın ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 hafta üst üste kazanmayı başardı.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .