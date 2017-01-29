Avustralya Açık’ta zafer Federer’in

Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal'ı 3-2 mağlup eden Roger Federer, şampiyonluğa ulaştı

Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda Roger Federer, Rafael Nadal’ı 5 set sonunda 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İspanyol Rafael Nadal’ı 3-2 (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) mağlup eden İsviçreli tenisçi Roger Federer, 2012 Wimbledon’dan bu yana ilk, kariyerindeki 18’inci grand slam şampiyonluğuna ulaştı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde kariyerinin 21’inci grand slam finali oynayan 9 numaralı seribaşı Nadal ile 28’inci finaline çıkan 17 numaralı seribaşı Federer karşı karşıya geldi. 35 yaşındaki Federer, 3 saat 38 dakika süren mücadeleyi 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçisi olan İsviçreli tenisçi, rekorunu 18 şampiyonluğa çıkardı.

Nadal’a karşı oynadığı 35. maçta 12. kez korttan galip ayrılan İsviçreli tenisçi, 3,7 milyon Avustralya doları (yaklaşık 11 milyon lira) para ödülünün de sahibi oldu.