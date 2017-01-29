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Barcelona Betis deplasmanında kayıp

Barcelona, İspanya La Liga 20. hafta maçında Real Betis deplasmanında 1 puanı Luis Suarez'in golüyle kurtardı. Arda Turan 68 dakika sahada kaldı.
15:5629 Ocak 2017
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Barcelona Betis deplasmanında kayıp

İspanya La Liga’da Barcelona, Real Betis deplasmanında yenilgiden zor kurtuldu. Mücadele 1-1’lik eşitlikle son buldu.

Betis, Ryan Donk’un asistinde topla buluşan Alex Alegria’nın golüyle 74. dakikada 1-0 öne geçti. Konu takım 90’da Luis Suarez ile eşitliği sağladı.

Barcelona bu skorla birlikte 42 puana yükseldi. Betis ise haftayı 23 puanda kapadı. Temsilcimiz Arda Turan mücadeleye ilk 11’de başladı ve 68 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu 68’de yerini Sergi Roberto’ya bıraktı.

İspanya La Liga’da Barcelona, bir sonraki lig maçını evinde Athletic Bilbao ile oynayacak.

Etiketler
barcelona luis suarez real betis
Son güncelleme: 15:58 | 29.01.2017
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