Başakşehir’i yenen şampiyon olmuyor

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta zirve el değiştirdi. 17 haftadır bileği bükülmeyen Başakşehir, Fenerbahçe’ye Kadıköy’de mağlup oldu. Beşiktaş’ın da Alanyaspor’u farklı geçmesi liderliği getirdi. Gelelim 19. haftaya… Sergen Yalçın’ın başında olduğu Kayserispor, evinde geçen haftayı güzel bir galibiyetle kapatan sarı lacivertli takımı ağırladı. Özverili mücadele eden sarı kırmızılı takım sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Kazanmamaya programlanmış Fenerbahçe de zirve yarışında ağır yara aldı. Maçtan sonra Mehmet Topal özür diledi. Dilemesine gerek var mıydı? Bu kadar ruhsuz oynanan futboldan sonra, özür kabahatten daha büyük değil mi? Yenilmeyen takımı yenmek; uzun maratonda şampiyonluk getirmiyor. Tek bir maç kazanıp kupa alınmıyor. Derbileri kazanıp diğer maçları önemsememek de olmaz. Ligi iyi derecede bitiremezsen Avrupa’ya da gidemezsin! Taraftarının Şampiyonlar Ligi hasreti çok büyük.

Advocaat’ın yanlışlarını bile eleştirmeye kimsenin hakkı yok. Sezon başında takımla birlikte kamp yapmadı. Takım olamayan bir ekibi iyi futbol oynatmak için çabaladı. Bir sonraki hafta Vodafone Arena’da Beşiktaş maçı var. Ondan sonra UEFA Avrupa Ligi’nde Krasnodar ile iki maç oynanacak. Bu oyunla bunlar nasıl aşılır? Bir cevabı var aslında! Fenerbahçeli futbolcular, Obradovic’in her maçı final olarak gören oyuncularının sahada neler yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar iyi etüt etsin. Çok bir şey değişmez ama; en azından taraftarın bunu görmeye hakkı var.