Belek’te zafer McGrane’nin

Bu yıl 13. kez düzenlenen Golfmad Pro-Am Turnuvası’nda Avrupa Turu’nun ünlü oyuncularından İrlandalı Damien McGrane 223 vuruşla şampiyon oldu. 24 ülkeden 50’si profesyonel 200 oyuncunun yarıştığı organizasyonda toplam 70 bin Euro ödül dağıtıldı.

Belek'te Carya ve National sahalarında düzenlenen Golfmad Pro-Am'de İrlandalı tecrübeli oyuncu Damien McGrane zirveye çıktı. Üç günlük turnuvayı toplamda 223 vuruşla bitiren ünlü golfçü 5 bin euro'luk büyük ödülün de sahibi oldu. Son güne lider giren Türk oyuncu Ulaş Karataş, McGrane'in bir vuruş gerisinde ikinci sırayı alırken, İskoç oyuncu Raymon Russel 225 vuruşla üçüncülüğü elde etti. Avrupa Kadınlar Turu'nun genç oyuncularından İskoç Carly Booth da turnuvanın en başarılı kadın profesyoneli oldu.

24 ülkeden 50'si profesyonel toplam 200 golfçünün sahaya çıktığı turnuvada pro'lara 70 bin Euro ödül dağıtıldı. Turnuvada takımlar sıralamasında ilk sırayı Bülent Karataş, Sergey Surin, Heorhi Pryhozhy ve Mirdagaian Absaliamov'dan oluşan ekip kazandı. 13. Golfmad Pro-Am'de erkekler gross birinciliğini 77 vuruşla Fritz Greiman alırken, en başarılı kadın oyuncu da 91 vuruşla Natalia Zarudnaya oldu.

Organizasyonda dereceye girenlere ödüllerini Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk ve eşi Nurten Öztürk takdim etti. Turnuvanın organizatörlerinden Bekir Kara, Türk turizmini zor günler yaşadığı böyle bir dönemde organizasyona gösterilen ilgini kendilerini memnun ettiğini belirterek gelecek yıl takım sayısını 100'e çıkarmak istediklerini söyledi.