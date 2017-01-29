Boluspor 1-2 Elazığspor / Maç özeti

Deplasmanda Boluspor'u mağlup eden Elazığspor, düşme hattından biraz olsun uzaklaştı.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Boluspor kendi evinde Elazığspor ‘a 2-1 mağlup oldu. Elazığspor bu galibiyetle düşme hattının 3 puan üstüne çıkarken, Boluspor play-off yarışında yara aldı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Caner Ak, Candaş Elbil, Murat Temel

Boluspor: Soner, Alim, Diarra, Furkan (Ramazan dk. 81), Umut (Musa Sinan dk. 66), Guido, Abdülkadir, Kadir (Burak dk. 54), Poepon, Jansen, Vrede

Elazığspor: Serdar, Onur, Mehmet (Ozan dk. 77), Murat Kalkan, Aldin, Traore (Mesut dk. 90), Timur (Gilles dk. 67), Hakan, Çağrı, Tom, Kehinde

Goller: Hakan (dk. 33), Kehinde (dk 45) (Elazığspor), Poepon (dk. 86) (Boluspor)

Sarı kartlar: Kadir, Alim, Burak, Ramazan (Boluspor), Hakan Bilgiç (Elazığspor)