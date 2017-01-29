Bruma bey diyeceksiniz

Portekizli yıldızın Akhisar maçından sonra ortaya çıkan istatistikleri dudak uçuklattı.

Akhisar karşısında 2 kez fileleri sarsarak bu sezon ilk defa TT Arena'da sevinen Portekizli yıldız, toplamda ise gol sayısını 7'ye yükseltti. Bruma'nın 5 de asist var.

İngiliz devlerini peşinden koşturan Bruma, dün de sahanın en iyilerinden birisi oldu. Son haftalarda sözleşmesinde yaşanan sorun nedeniyle performansında düşüş gözlenen 22 yaşındaki futbolcu, Akhisar karşısında harikalar yarattı. 2 gol atan Portekizli futbolcu, istekli futboluyla da büyük beğeni topladı.

İlk yarıda denediği 6 çalım girişiminden de başarıyla ayrılan Bruma, bu sezon ligdeki 7. golünü kaydetti. 5 de asisti bulunan yıldız futbolcu toplamda 12 kez tabelaya katkıda bulunmuş oldu. Bu sezon, TT Arena'da ilk gollerini atan 22'lik yıldız, Sneijder ve Lukas Podolski ile yakaladığı uyumla farkı getirdi.

ASİST 10’UN İŞİ

Sarı-kırmızılı takımın süper yıldızı Wesley Sneijder, dün Semih Kaya'ya verdiği gol pası ile bu sezon ligdeki 9. asistini kaydetti. Resmi maçlarda ise 11. kez takım arkadaşlarını sevindiren Hollandalı futbolcu, Yasin Öztekin'in attığı gol öncesinde Lukas Podolski'ye verdiği topuk pasıyla ön plana çıkan isim oldu. Bu sezon sarı kırmızılılar bambaşka bir Sneijder izliyor