Bursaspor’un yeni teknik direktörü Mutlu Topçu

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Mutlu Topçu'yu getirdi.

Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor, teknik direktör Mutlu Topçu ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig’de bugün Başakşehir ile zorlu bir karşılaşma yapacak olan yeşil-beyazlıların yeni teknik patronu son olarak Gaziantepspor’u çalıştıran Topçu oldu. Topçu 2013-14 sezonunda Bursaspor’da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu.

Önce Azerbaycan Milli takımını çalıştıran Proseniçki, ardından da Almanya'da Tayfun Korkut ilme görüşen yeşil beyazlı yönetim, olumlu bir sohuç alamadı. Yönetimden teknik direktör konusunda tüm yetkiyi alan Başkan Ali Ay, Ertuğrul Sağlam döneminde antrenörlük görevini sürdüren Mutlu Topçu ile prensipte anlaşma sağladı. Mutlu Topçu, Bursaspor'un bugün İstanbul Fatih Terim Stadı'nda oynanan Medipol Başakşehir maçında yeşil beyazlı takımı izledi.