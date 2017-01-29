Trabzonspor 4-0 Gaziantepspor / Maç Özeti

Trabzonspor yeni stadı Medical Park Arena'ya galibiyetle başladı. Bordo-mavililer, ligin son sırasında yer alan Gaziantepspor'u 4-0 mağlup etti. Ersun Yanal'ın ekibi bu sezon Süper Lig'de ilk kez 3 hafta üst üste kazanmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Trabzonspor ile Gaziantepspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer yeni stadı Medical Park Arena’da ilk kez çıktığı maçtan 4-0’lık net skorla galip ayrıldı. Trabzonspor bu sezon ligde ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yaparken, 27 puanla 9. sırada yükseldi. Gaziantepspor ise 11 puanla son sırada haftayı tamamladı.

Bordo-mavililerin yeni transferi Hugo Rodallega, 66. dakikada Onazi’nin yerine oyuna girerken 72. dakikada takımına penaltı kazandırdı.

TARİHE GEÇEN GOL CASTILLO’DAN

15. dakikada Trabzonspor’un sağdan kullandığı taç sonrası Olcay’ın havalandırdığı topu N’Doye indirdi, ceza sahası ön çizgisinden Castillo gelişine çok sert vurdu ve ağları sarstı: 1-0. Bu gol bordo-mavililerin yeni yuvası Medical Park Arena’da ilk olurken, Castillo da tarihe geçti.

Dakikalar 28’i gösterdiğinde Trabzonspor farkı 2’ye çıkardı. Gaziantepspor’un çıkarken kaptırdığı top sonrası ceza sahası önünde topla buluşan Castillo sağındaki Olcay’ın gördü, Olcay da içeriye girer girmez pasını geri çıkardı. Yusuf Yazıcı düzgün vuruşla durumu 2-0’a getirdi.

Gaziantepspor’un farkı indirme çabaları sonuçsuz kalırken, Ersun Yanal’ın öğrencileri rakibine nefes aldırmadı. Trabzonspor ilk yarıyı üstün kapattı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Gol perdesini açan Castillo yine sahneye çıktı! Gaziantepspor bir kez daha çıkarken topu kaptırdı. Olcay’ın sağ kanattan içeriye çevirdiği topa Castillo ceza sahasının ilk metrelerinden gelişine vurdu, fark üçe çıktı: 3-0.

56. dakikada Trabzonspor’un sağ köşe gönderi önünden kullandığı serbest vuruşta Yusuf’un ortasında Castillo topu ağlara yolladı ancak hakem, öncesinde faul düdüğünü çalmıştı.

ARENA’DA İLK PENALTI

Trabzonspor’un yeni transferi Rodallega 66. dakikada Onazi’nin yerine oyuna dahil oldu. 6 dakika sonra ise Pedroso’nun ceza sahasında kendisini yere düşürmesiyle takımına penaltı kazandırdı. 73. dakikada penaltıda topun başına geçen Uğur Demirok, sağ üst köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve farkı dörde çıkaran golü kaydetti: 4-0.

Maçı koparan Trabzonspor geride kalan dakikalarda farkı artırmak istedi ancak başarılı olamadı. 84. dakiklada Sefa Yılmaz’ın sert şutu tehlike yaratsa da Onur Kıvrak topu iki hamlede kurtardı.

Trabzonspor sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrıldı.