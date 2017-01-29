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29 Ocak 2017 19:02
KAYSERİSPOR
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Dick Advocaat’tan maç sonunda karşılaştırma

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor karşısında aldıkları 4-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.
21:3929 Ocak 2017
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Dick Advocaat’tan maç sonunda karşılaştırma

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’a 4-1 yenildi. Karşılaşmadan sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hollandalı çalıştırıcı, “Aslında böyle karşılaşmalardan sonra doğru kelimeleri bulmak zor. Herkesin kötü olduğu akşamı geride bıraktık. 2-1’i bulabilirdik. Ama kontra ataktan öne geçtiler. Sonrasında beraberliği denedik. Skor 3-1 oldu. Ve maçın sonunda gelen gol. Bu maçta oynayan kadro ve geçen hafta ile aynı. Sadece Ozan Tufan’ın yerinde Mehmet Topal vardı. Çok kişisel ve bireysel konuşmak istemiyorum. Geçtiğimiz haftayla bu maç arasında büyük fark var” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Advocaat Fenerbahçe kayserispor spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:41 | 29.01.2017
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