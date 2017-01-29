Ersun Yanal: Trabzonspor tavla bile oynasa kazanmak için oynar

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, taraftarıyla, camiasıyla coşkulu bir gün yaşadıklarını belirterek, iyi bir yolculukta olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında yeni stadyumu Medical Park Arena’da Gaziantepspor’u 4-0’lık sonuçla geçen Trabzonspor ligde 3’te 3 yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 3 gün içerisinde iki anlamlı sonuç aldıklarını belirterek, “İlkinde 66 yıllık tarihi olan Hüseyin Avni Aker Stadı’na galibiyetle veda ettik. 3 gün sonrasında yeni bir başlangıç, yeni bir ruhun temsil edileceği, ruhun taşınacağı yere Medical Park’a geldik. Aynı şekilde kazanmanın verdiği büyük bir heyecanla tarihe galibiyetle geçildiğinin altının çizileceği güzel bir gün yaşadık” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’un tarihin en kötü sezonlarından birini yaşadığını ifade eden Yanal, bazı tespitlerinin bulunduğunu, böyle bir sezon içerisinde tekrar hamle yapmak ve takımı ayağa kaldırmak için mücadele ettiklerini ifade etti.

Taraftarıyla, camiasıyla coşkulu bir gün yaşadıklarını belirten Yanal, “Galibiyetin en önemli mimarı bize katılan yeni oyuncular ve diğer oyuncularımız. İyi birliktelik oluşturdular. Sadece bir adım atıldı. Bundan sonraki atılacak adımlarda ise iyi bir takım yapmanın ve önümüzdeki sezon Trabzonspor’un 50. yılına yakışacak duruşun ve mücadelenin en azından çabasının boşa çıkmayacağının bugün anlaşıldığını düşünüyorum” dedi.

İlk kez bu sezon 3 maç art arda kazandıklarını belirten Yanal, “Umut veren ve güçlü bir oyun var. Trabzonspor’un hedefi her zaman kazanmaktır. Trabzonspor tavla bile oynasa kazanmak için oynar” şeklinde konuştu.

Yanal, Suk ve Akakpo’dan kullanmayı düşünmediğini belirterek, “Şu anda bizim oyuncularımızlar. Sözleşmeleri devam ediyor. Devam ettiği sürece onlarla devam edeceğiz ama zorunlu olmadıkça kullanmayı düşünmüyoruz. Kendilerine kulüp bulmaları konusunda yardımcı olacağız. Birkaç gün daha var bakacağız” dedi.

Yeni stadyumla ilgili düşüncelerini açıklayan Yanal, “Türkiye’nin en güzel leziz mekanlarından biri. Emeği geçen devlet büyüklerimize ve burada emeklerle çalışanlara teşekkür ederim. Çok güzel eser kazandırıldı” diye konuştu.