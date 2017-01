Galatasaray Atatürk ile başka güzel

Arena'da dün gece her şey bir başka keyifliydi. Taraftarlar ülke olarak çok özel zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” tezahüratı ile maç başlamadan önce bir anlamda futbolcularına saha içinde ve dışında, “Metin” gibi durun biz her zaman sizin yanınızdayız mesajını verdi. O mesaj da karşılığını sahada gösterdi. Galatasaraylı futbolcular, Akhisar karşısında 6-0 kazandılar ama skordan çok asıl ön plana çıkan nokta armanın hakkını veren bir futbol ortaya koymalarıydı. Sahada koşan, sürekli hareket eden, rakibe boş alan bırakmayan, birbirine yardım eden bir futbolcu topluluğu vardı. Sonucunda bu istek ve takım karakterinin sahaya yansıması ile maçın henüz 9.dakikasında Semih özlendiği şekilde bir iş yaparak kendisine yakışır bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Sonra zaten komple oyundan kopan bir Akhisar ile birlikte her şey daha kolay oldu. Aslında 11'ler belli olduğunda moraller bozulmuştu. “Linnes, Eren ve Rodrigues neden oynamaz” sorusu herkes tarafından sorulur olmuştu. Riekerink yine hedefteki adam durumundaydı. Ancak Akhisar karşısında kimin oynadığından çok Galatasaray gibi oynamaya karar vermiş bir futbolcu topluluğunun önemi ortaya çıktı. Futbolcular dün akşam olduğu gibi artık saha içinde sorumluluğu almalılar. Çünkü Teknik Direktör Riekerink sorumluluk alıp fark yaratacak bir yeteneğe ya da tecrübeye sahip değil. Sezonun geriye kalan kısmında futbolcular teknik direktöre çok iş bırakmadan işlerini kendileri halletmeliler. Galatasaray önümüzdeki 4 maçtan eğer dün gece olduğu gibi oynayıp 12 puan ile çıkarsa çok eleştirdiğimiz bu takım şampiyonluğun en büyük adayı olur. Yazının başında da belirttiğim gibi gecenin bir başka güzelliği tribünlerdeki, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” tezahüratıydı. Ortada bir gerçek var ki Atatürk'ün adının olduğu her yer bir başka güzel, bir başka anlamlı. Galatasaray da, Atatürk ile her zaman daha güzel olduğunu dün akşam yine ispatladı.