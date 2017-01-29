Galatasaray rekoru kaçırdı

Galatasaray'ın 6-0'lık Akhisar galibiyeti spor basınında büyük yankı buldu. İşte spor yazarlarından öne çıkan değerlendirmeler...
Kanat Atkaya: Geçen hafta hem de berbat bir oyunla gelen mağlubiyetin ardından gösterilen refleks, hücum hattındaki akıcılık umut verici. Bu oyunun daha dişli rakiplere karşı gösterilip gösterilemeyeceği konusundaki şüphe bir kenarda dursun şimdilik; taraftarın özlediği türden farklı galibiyet ve kazanılan moral çok önemlidir. (Hürriyet)
Levent Tüzemen: Ayağa pas oynama konusunda ligin en başarılı takımı kabul edilen Galatasaray'ın, hücumda yaşadığı zenginliğin şifresi; Podolski'dir. Alman yıldız, sahaya sadece tecrübesini ve kalitesini yansıtmıyor, akıl koyuyor, Sneijder'e ve kanatlarda oynayan Bruma, Yasin ve hatta Rodrigues'e mükemmel duvar olup, asist yapıyor. Özellikle Bruma'nın attığı ilk golde müthiş bir asist yaptı. (Sabah)
Levent Tüzemen: Sneijder de sezon sonuna kadar artık kolay kart görmemeli, çünkü Galatasaray'ın onun aklına, yeteneğine, liderliğine ve kalitesine çok ihtiyacı var.
Serhat Ulueren: Muslera, Sabri, Hakan, Semih ve Carole 5’lisi çok disiplinli oynadı. Bu takımda, sakat veya cezalı değilse bu 5’li değişmemeli. Semih, 10 tane Ahmet Çalık eder. Geçen hafta Semih oynasaydı Karabük’te de yenilmezdi Galatasaray. (Vatan)
Arena'da dün gece her şey bir başka keyifliydi. Taraftarlar ülke olarak çok özel zamanlar geçirdiğimiz şu günlerde, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” tezahüratı ile maç başlamadan önce bir anlamda futbolcularına saha içinde ve dışında, “Metin” gibi durun biz her zaman sizin yanınızdayız mesajını verdi. O mesaj da karşılığını sahada gösterdi. (AMK)
Mehmet Demirkol: Akhisar’ın çabuk buharlaşan savunması karşısında gol şov kaçınılmaz oldu. Galatasaray en akışkan, en hücumcu oyununu oynamakta zorlanmadı. Rahatça alan boşalttılar, paslaştılar savunmanın arasına girdiler. 6 değil, 12 de atabilirlerdi. (Fanatik)
Mehmet Demirkol: Bu kadar kalabalık dururken bu buhar gibi bir savunma bulunca Bruma’nın şovu da kaçınılmaz oluyor. Eminim ki maçtan 1 saat sonra oyunu düşündüklerinde Galatasaray’ın özellikle hücum oyuncuları bir ‘Ahh!’ çekecektir. Çünkü bu muhteşem galibiyeti bir lig rekoruna çevirmek işten değildi. 10-0 da mümkündü fazlası da.
Kadir Çetinçalı: Bütün takım iştahlı ve coşkuluydu. Akhisar Belediye gibi savunmacı bir takımın savunma dengelerini başta Bruma ve Lukas Podolski allak bullak etti. Akhisar Belediyespor, Hugo Rodallega'yı kaybedince hücum tehdidini de hepten yitirmiş durumdaydı. Galatasaray orta göbekte Selçuk İnan ve Josue gibi naif ikiliye rağmen savunma zafiyeti göstermedi. Çünkü yardımlaşma üst düzeydi. (AMK)
Rıdvan Dilmen: Eren değerli bir oyuncudur ama Eren’siz formata geçen Galatasaray takımı geçen seneki Beşiktaş gibi gol atmaya başladı... (Sabah)
Ömer Üründül: Riekerink’e eleştirim; Rodrigues’i çok geç oyuna almasıydı. Skor bu kadar rahatken onu da takıma alıştırmak gerekirdi. (Sabah)