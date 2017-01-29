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KAYSERİSPOR
29 Ocak 2017 19:02
KAYSERİSPOR
4 - 1
FENERBAHÇE
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Gecenin adamı Güray Vural konuştu

Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup eden Kayserispor'da 2 gole imza atan ve attığı son golle gecenin kahramanı olan Güray Vural, galibiyeti yorumladı.
21:4029 Ocak 2017
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Gecenin adamı Güray Vural konuştu

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe’yi 4-1’lik skorla yenerek flaş bir sonuca imza atan Kayserispor’da 2 gol atan Güray Vural, mücadeleyi değerlendirdi. Takımının 4. golüne imza atan ve çok konuşulacak golü de değerlendiren sarı-kırmızılı futbolcunun sözleri şöyle;

Böyle goller hep Fenerbahçe’ye denk geliyor. Şansım da yaver gidiyor, güzel golleri Fenerbahçe’ye atıyorum. İyi bir takım olduğumuzu Akhisar maçında göstermiştik. Sergen hocanın gelişi ve yeni transferlerle iyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Fenerbahçe gibi güçlü bir takımı yendik. İnşallah devamı gelir.

Son golde hakemle konuşmuştum. Maçı bitireceğini söyledi. Ben de arkadaşlarımla konuşarak hemen şutumu çektim.

29 Ocak 2017 Umut Bulut: Böyle farklı skor beklemiyorduk Kayserispor'un Fenerbahçe'yi yendiği maçta gol atan Umut Bulut, mücadele sonrasında konuştu. İlgili Haberi Oku

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Güray Vural kayserispor spor toto süper lig
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