Igor Tudor’dan Galatasaray’a açık kapı – Galatasaray haberleri

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Hırvat teknik adam, sarı-kırmızılılar ile ilgili geleceği hakkında yorum yapmazken sözleşmesinin de sezon sonunda bittiğini hatırlattı.

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor, sezon sonunda Galatasaray'ın başına geçeceği yönünde ilk olarak AMK'nın yaptığı haberi yalanlamadı. Başarılı çalıştırıcı, “Sezon sonunda sözleşmem bitiyor. Bu konuda yorum yapmayacağım.” diye konuştu.

SEMİH KAYA GOLE ALIŞTI

Her maçta farklı savunma anlayışı ile sahaya çıkan sarı-kırmızılılarda dün Semih Kaya ve Hakan Balta ikilisi sahadaydı. Osmanlı deplasmanında son anlarda kaydetti golle takımına 1 puanı kazandıran Semih Kaya, dün de Sneijder'ın harika ortasında kafayla fileleri sarsarak perdeyi açan isim oldu. Ayrıca savunmada da kritik müdahaleler yaparak iyi bir performans sergiledi.

RODRIGUES HAREKET KATTI

Yeni transferlerden Garry Rodrigues, 71. dakikada oyuna dahil olurken sahaya hareket getirdi. Dikine oyun tarzıyla beğeni toplayan 26 yaşındaki futbolcu, Selçuk İnan'ın attığı golde penaltıyı kazandıran isim olurken, Cape Verdeli yıldızın bir şutunu da kaleci Fatih güzel bir şekilde kurtarmıştı.