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GENÇLERBİRLİĞİ
29 Ocak 2017 13:34
GENÇLERBİRLİĞİ
1 - 1
OSMANLISPOR FK
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İlhan Cavcav Ankara derbisinde unutulmadı

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün vefat eden Başkanı İlhan Cavcav, unutulmadı. Osmanlıspor’u sahasında konuk eden Gençlerbirliği ekibi, Cavcav’ın koltuğunu çiçeklerle süsledi.
13:3229 Ocak 2017
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İlhan CAvcav'a 'Bu kalp seni unutur mu' klibi paylaşan: Sozcu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Gençlerbirliği ile Osmanlıspor karşılaşmasında, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Gençlerbirliği'nin efsane başkanı İlhan Cavcav unutulmadı. Cavcav'ın 19 Mayıs Stadyumu'ndaki protokol tribünündeki koltuğuna fotoğrafı ve kulüp atkısı ile karanfiller bırakıldı. Karşılaşma öncesi stat skorbordundan “Bu kalp seni unutur mu?” şarkısı eşliğinde Cavcav'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi yapıldı.

26 Ocak 2017 Infantino`dan İlhan Cavcav`a taziye mesajı Futbolun patronu, FIFA Başkanı Gianni Infantino, efsane başkan İlhan Cavcav'ın ölümü sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na taziye mesajı gönderdi. İlgili Haberi Oku

Cavcav'ın ölümünün ardından ilk maçına çıkan Gençlerbirliği oyuncuları ise “Vefalı Gençler Cavcav'ı unutmaz” pankartı ile sahaya girerken, Osmanlıspor oyuncuları, “İlhan ağabey seni çok özleyeceğiz, mekanın cennet olsun” pankartı ile maça çıktı. Cavcav için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Etiketler
Gençlerbirliği ilhan cavcav Osmanlıspor
Son güncelleme: 14:58 | 29.01.2017
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