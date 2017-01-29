İşi ciddiye alınca

Galatasaray'ın son sezonlardaki savunma zafiyeti gün gibi aşikâr. De Jong ve Tolga Ciğerci gibi önemli iki savunmacı orta alan oyuncularının olmadığı bir günde Fernando Muslera dışında 10 adamın da çok koşması gerekiyordu. Öyle de yaptılar. Bütün takım iştahlı ve coşkuluydu. Akhisar Belediye gibi savunmacı bir takımın savunma dengelerini başta Bruma ve Lukas Podolski allak bullak etti. Akhisar Belediyespor, Hugo Rodallega'yı kaybedince hücum tehdidini de hepten yitirmiş durumdaydı. Galatasaray orta göbekte Selçuk İnan ve Josue gibi naif ikiliye rağmen savunma zafiyeti göstermedi. Çünkü yardımlaşma üst düzeydi.

Hava toplarında herkesin hırpaladığı Galatasaray savunmasında bu kez Semih Kaya intikam alırcasına kafa golü attı ve Akhisar'ın kilidini açtı. Bu golle birlikte sarı kırmızılı futbol şov başladı. Bruma kendisi ile sözleşme uzatmayan yönetime, “Artık elinizi çabuk tutun mesajını veriyordu.” Genç Portekizli muhteşem oynadı. Harika 2 gol atarken, orta alana da yardıma gelerek virtüöz gibi oyunu yönlendirdi. Podolski'de 2 golün asistini yaparken bir balerin zarafetince dokunuşlarla, eğer Japonya'ya giderse hasret rüzgarlarını estirmiş oldu.

KLASİK HAMLESİNİ YAPTI

Galatasaray ilk yarıda maçı bitiren farklı skora ulaşınca, 2 yarı vaziyeti idare etti. Dağılmış rakip karşısında oyunu istedikleri gibi hızlandırıp, yavaşlattı ve maçı antrenman temposunda tamamladı. Riekerink klasik Yasin'i kenara alış hamlesini yaptı ama bu kez Yasin hocasına afra tafra yapmadı. Gecenin anlamlı anlarındanbiriydi! Galatasaray eksiklerine rağmen iyi oynayıp, sezonun en farklı galibiyetini aldı. Elbette güzel futbolu takdir edip, alkışlarım ama her rakip Akhisar değil.