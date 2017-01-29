İzmir derbisi Göztepe’nin

Göztepe, İzmir derbisinde Altınordu'yu Adis Jahovic'in golüyle 1-0 yenerken şampiyonluk yarışında hata yapmadı.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu'ya konuk olan Göztepe, rakibini 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın galibiyet golünü Adis Jahovic kaydederken, Makedon golcü bu sezon 16. maçında 12. golünü attı. Bu sonuçla konuk takım maç fazlası ve 35 puanla liderliğe yükselirken, ev sahibi takım 22 puan ve maç fazlasıyla 12. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Canberk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Segbefia'nın vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

13. dakikada Erdoğan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Günay topu iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada Sandro'nun ortasında Adis'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1

41. dakikada Halil'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Leo'nun kafa vuruşunda top auta gitti.

54. dakikada Canberk'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Segbefia'nın vuruşunda top auta gitti.

74. dakikada Segbefia'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

Stat: Bornova

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Volkan Narinç, İbrahim Bozbey

Altınordu: Erce, Uğur Arslan, Yusuf Acer, Sinan, Serkan (Alican dk. 87), Erdoğan, Abdulkadir, Barış (Fatih dk. 59), Oğulcan, Yusuf Abdioğlu (Seydi dk. 46), Okan

Göztepe: Günay, Fuchs, Gençer, Leo, Canberk (Lokman dk. 85), Gosso, Murat (Soner dk. 64), Segbefia, Sandro (Sinan dk. 69), Halil, Jahovic

Goller: Jahovic (dk. 21) (Göztepe)

Sarı kartlar: Yusuf Abdioğlu, Oğulcan, Erdoğan, Yusuf Acer (Altınordu), Leo, Jahovic, Gençer, Halil, Günay (Göztepe)