Judonun çınarı 46 yıldır sporcu yetiştiriyor

Burdur'da judo eğitmeni 72 yaşındaki Ali Boyacıoğlu, 46 yıldır yüzlerce öğrenci yetiştirdi. Boyacıoğlu, "Yetiştirdiğim sporcuların turnuvalardan madalyayla dönmesi beni çok mutlu ediyor" dedi.

Judo sporuna 1965 yılında başlayan Ali Boyacıoğlu, 1971 yılında bu sporu Burdur’da yaygınlaştırmaya başladı. Çeşitli kurumlarda coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Boyacıoğlu, arta kalan zamanlarında kurslar düzenleyerek judo sporcuları yetiştirmeyi sürdürdü. Emekli olduktan sonra da judodan ve sporcu yetiştirmekten uzak kalmayan Ali Boyacıoğlu, halen haftanın 5 günü ‘judogi’sini (judocu kıyafeti) giyip sporculara eğitim veriyor. Kurumların desteğiyle açılan kurslar kapsamında öğrencilerine Burdur Belediyesi Konferans ve Sergi Salonu’nun alt katında antrenman yaptıran Boyacıoğlu, 46 yıllık eğitimciliği boyunca yüzlerce sporcu yetiştirdi.

‘JUDOYA İLGİ YÜKSEK’

Yetiştirdiği sporcular arasında birçok Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Boyacıoğlu, “1992 yılında Belediyespor’un judo branşını açmasıyla çok sayıda sporcu judo yapmaya başladı. Sayı çoğaldıkça büyük başarılar elde ettik. Burdur’da judo sporuna ilgi çok yüksek. Judo çocukların kendine özgüven kazanmasını sağlayan bir spor” diye konuştu.

Burdur’da şu anda 4 kulüpte judo branşı olduğunu kaydeden Boyacıoğlu, bu kulüplerde yaklaşık 100 lisanslı sporcu bulunduğunu anlattı. Burdurlu judocuların geçen hafta Adana’da yapılan Anadolu Yıldızlar grup müsabakalarından 10 madalyayla döndüğünü aktaran Boyacıoğlu, “Yetiştirdiğim sporcuların turnuvalardan madalya ile dönmesi beni çok mutlu ediyor” dedi.

‘SOKAKTA KESİNLİKLE KULLANILMAZ’

1971 yılından bu yana Judo Federasyonu İl Temsilcisi olarak da görev yapan Boyacıoğlu, şöyle dedi:

“Bütün sporcularımı evlatlarım olarak görüyorum. Haftada en az 5 gün buraya gelip idman yaptırıyorum. Burayı bize tahsis eden önceki dönem belediye başkanımız Sebahattin Akkaya ve şu anki belediye başkanımız Ali Orkun Ercengiz’e teşekkür ediyorum. Judo bir disiplin sporu. Her ne kadar ‘savunma sporu’ deniliyorsa kavga kesinlikle yok. Belli kurallar içerisinde yapılan bir spor. Sokakta kesinlikle kullanılmaz. Kullanmaya kalkan da karşısında beni bulur.”