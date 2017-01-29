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BEŞİKTAŞ
30 Ocak 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
vs
ATİKER KONYASPOR
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Kartal Konyaspor maçına odaklandı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
21:5729 Ocak 2017
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Kartal Konyaspor maçına odaklandı

Beşiktaş, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas oyun çalışması yapıldı.

Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve tam sahada yapılan taktik maçı ile sona erdi. Beşiktaş, 30 Ocak Pazartesi günü saat 20.00’de Vodafone Arena’da Atiker Konyaspor ile oynayacak.

Etiketler
beşiktaş konyaspor spor toto süper lig
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