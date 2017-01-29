Lukas Podolski bilmecesi

Galatasaray’dan ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili uzun süredir belirsizliğin devam ettiği Lukas Podolski için Japon medyasından flaş bir iddia gündeme geldi. Alman yıldızın, Japonya Ligi ekiplerinden Vissel Kobe ile anlaştığı, kulüpler arasındaki bonservis pazarlıklarının sürdüğü belirtildi. Japon basını, Podolski'nin Vissel Kobe ile yıllık 8 milyon Euro karşılığında el sıkıştığını duyurdu.
Ancak Galatasaraylı yöneticiler, “Podolski bize böyle bir anlaşma yaptığından bahsetmedi. Anlaşsa ya da görüşmeleri belli bir seviyeye gelse bize bilgi verirdi. Ama haberimiz yok. Kaldı ki biz izin vermeden ya da tamam demeden kendisi hiçbir yere gidemez” ifadelerini kullandı.