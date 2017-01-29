Mehmet Topal: Söylenecek bir şey yok

Fenerbahçe futbolcu Mehmet Topal, kaybettikleri Kayserispor maçının ardından konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe'de deplasmanda Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu. Sarı lacivertli takımın deneyimli oyuncusu Mehmet Topal, maçtan sonra önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Topal'ın yaptığı açıklama şu şekilde:

“Açıkçası çok fazla söylenecek bir şey yok. Bugün buraya birinin gelmesi gerektiği için ben gelmek zorunda kaldım. Bugün golü de bulduk. İkinci yarıya da iyi başladık, pozisyonlarımız da vardı. Ancak ikinci golü yedik, arkasından golü atalım derken kendimize yakışmayan goller yedik. Özür dileriz, söylenecek bir şey yok. Takımda sakat oyuncular da vardı. Son 2-3 antrenmanda takımla çalıştım ve bugün hocam görev verdi. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Keşke kazansaydık, ağır bir mağlubiyet aldık ve herkesten özür dileriz.”