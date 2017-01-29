Mersin İdmanyurdu, Sivasspor’u devirdi

Son sıradaki Mersin İdmanyurdu, şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'u sahasında Tolga'nın golüyle 1-0 mağlup ederek kümede kalma yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Sivasspor’u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla son sıradaki ev sahibi takım 13 puana yükselirken, şampiyonluk yarışı yapan konuk takım 32 puan ve maç fazlasıyla 3. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Galip’in ceza alanı içinde Emrah tarafından düşürülmesi üzerine hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Burhan’ın vuruşunda top sol üst köşe direğine çarptı, dönen topu defans uzaklaştırdı.

26. dakikada sol köşe noktasından Tita’nın kullandığı korner atışında arka direkte topla buluşan Enes’in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ali’de kaldı.

27. dakikada soldan Tita’dan aldığı topla ceza alanına sokulan Sinan kaleye vurdu. Kaleci Ali’den dönen topu defans uzaklaştırdı.

41. dakikada Sinan’ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Tita, topu ceza alanına ortaladı. Ön direkte yükselen Tolga’nın aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

52. dakikada soldan Emre’nin pasında kale önünde topla buluşan Gkekas’ın vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Gökhan uzaklaştırdı.

57. dakikada Galip’in soldan ceza alanına ortasında arka direkte topla buluşan Burhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

83. dakikada soldan Tita’nın ceza alanına ortasında Tolga’nın vuramadığı topla arka direkte buluşan Güven’in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Stat: Mersin Stadyumu

Hakemler: Hakan Ceylan, Ahmet Şimşek, Mehmet Kapluhan

Mersin İdmanyurdu: Mihaylov, Abdulkadir, Enes, Gökhan, Mitrovic, Emrah (Hakan Olkan dk. 79), Güven, Pedriel (Mahmut Metin dk. 77), Tita, Tolga, Sinan (Kudbettin dk. 69)

Sivasspor: Ali, Rıdvan, Ziya, Hasan, İbrahim, Yiğit (Hakan Arslan dk. 69), Galip, Kerim (Ergin dk. 67), Emre (Dos Martires dk. 76), Burhan, Gkekas

Gol: Tolga (dk. 41) (Mersin İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Yiğit, Galip, Martires (Sivasspor), Tolga, Kudbettin, Mihaylov (Mersin İdmanyurdu)