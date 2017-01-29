Metin Türen Yeşilgiresun’da

Yeşilgiresun Belediyespor, Darüşşafaka Doğuş'da forma giyen Milli basketçisi Metin Türen’i renklerine bağlarken tecrübeli oyuncusu Okben Ulubay’ı da Darüşşafaka Doğuş’a verdi.

Transferlere ilişkin kulüpten yapılan yazılı açıklamada, “Sezon başında kendisini kadromuza katmak için çok çaba göstermiştik, kendisi de gelmek istemesine rağmen sözleşmesi devam ettiği için mümkün olmamıştı. Bu transferin hem kendisi için hem de kulübümüz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Okben Ulubay'a ise yeni takımında başarılar diler takımımıza verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederiz” denildi.

Takımda birçok oyuncu için sezon başından bu yana çeşitli transfer teklifleri geldiğini belirten Yeşilgiresun Kulüp Başkanı Kerim Aksu ise, “Yönetim Kurulu olarak şimdiye kadar gelen tüm tekliflere, bonservis bedeli her ne kadar olursa olsun red cevabı verilmiştir. Çünkü biz Yönetim Kurulu olarak yeni bir anlayış doğrultusunda çıktığımız bu yolda yeşil beyazlı formamızı terleten oyuncularımız için en iyi olanın, bu sezonu bizimle birlikte geçirip bitirmelerinin olacağını, bizim için herhangi bir maddiyatın bundan daha önemli olmadığını her seferinde kendilerine belirtmiş bulunmaktayız” dedi.