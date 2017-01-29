Raymond Russell Türkiye’ye övgüler yağdırdı

İskoç golfçü Raymond Russell, Türkiye'ye övgüler yağdırdı.

Bu yıl 13.’sü düzenlenen Golfmad Pro-Am Turnuvası’nda 3. olan İskoç oyuncu Raymond Russell, “Burası bizim evimiz gibiydi. Çok büyük ilgi ve alaka gördük” dedi. Ödül töreninde kürsüye çıkan 14. sıradaki İskoç Raymond Russell, organizasyon hakkındaki fikirlerini açıklarken; Türkiye’ye özellikle golf turizmi konusunda övgüler yağdırdı.

Raymond Russell şu ifadeleri kullandı:

“Burası bizim evimiz gibiydi. Çok büyük ilgi ve alaka gördük. Soğuk vardı ama güneşli hava ve kortlardaki yerleşim düzeni ve çimler bizi mest etti. Özellikle kaldığımız otel Regnum da eşi benzeri olmayan bir konaklama tesisi. Bir başka deyimle tam bir Golf cenneti. İkram odaların mükemmelliği, yetkililerin gösterdiği ilgi bütün yabancı konukları ve beni gerçekten cezbetti. Her fırsatta buraya geliyorduk ama bu defa daha sık geleceğiz. Bu organizasyonu düzenleyen Bekir Kara’ya bütün yabancı konuklar adına teşekkür ediyorum.”