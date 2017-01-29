Ronaldinho: Teknik direktör olmayacağım

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, 90 dakika maçı izleyecek sabra sahip olmadığını ve bu yüzden profesyonel olarak takım çalıştırmayacağını söyledi.

Efsane futbolcu Ronaldinho, teknik direktör olmayı düşünmediğini söyledi. 36 yaşına gelen Brezilyalı yıldız, “90 dakika boyunca orada maçı izlemeye dayanamam” diye konuştu.

Eski kulübü Paris Saint Germain’i ziyaret eden Ronaldinho, “90 dakika orada maçı izlemek beni kahreder. Maçın en güzel anlarını, golleri izlemeyi seviyorum. Bu yüzden teknik direktör olmayacağım” diye konuştu.

PSG’NİN ÇOCUĞUYUM

Ronaldinho şöyle devam etti:

“Herkes bana saygı gösteriyor ve bana sarılıyorlar. PSG çok sevdiğim bir kulüp. Beni burada neden bu denli seviyorlar bilmiyorum. Bunu gördüğümde dilim tutuluyor. Ben PSG’nin çocuğuyum. Avrupa kapıları bana burada açıldı.”

AMKSPOR / DIŞ HABERLER