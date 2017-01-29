Samsunspor, Yeni Malatyaspor’a patladı!

Küme düşme hattındaki Samsunspor, şampiyonluk yarışı yapan Yeni Malatyaspor'u sahasında 3-0 yenmeyi başararak kötü gidişe dur dedi.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Samsunspor, sahasında Evkur Yeni Malatyaspor’u 3-0 mağlup etti. Karadeniz ekibi bu sonuçla 8 maç aradan sonra galip geldi. Bu sonuçla ev sahibi takım 14 puanla 17. sırada haftayı tamamlarken, konuk takım 34 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Vedat Bora'nın sağ kanattan ortasında Kevin'in kafa vuruşunda kaleci Ertaç zorlukla topu çelebildi.

20. dakikada Vedat'ın serbest vuruşunda Abdulkerim'in kafa vuruşu yandan az farkla dışarı çıktı.

34. dakikada Kone'nin pasında ceza sahasına giren Hasan yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltı atışını kullanan Kevin, topu filelerle buluşturdu. 1-0

54. dakikada sol kanattan Kone’nin ortasında Kevin meşin yuvarlığı kaleci Ertaç'ın solundan filelere yolladı. 2-0

61. dakikada Azubuike'nin pasında topla buluşan Eren Tozlu'nun şutu üstten auta çıktı.

71. dakikada Abdulkerim'in hatasında topla buluşan Augustine'nin şutu direği sıyırıp dışarı gitti.

83. dakikada orta sahada topla buluşan Kone, kaleciyi geçtikten sonra meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Süleyman Özay, Mustafa Savranlar

Samsunspor: Furkan Köse, Erkam Reşmen, N’Diaye, Abdulkadir Bardakcı, Ahmet Burak Solakel, Hasan Kılıç, Vedat Bora (Halil dk. 63), Kenan Karışık, Kevin (Murat dk. 69), Kone (Lumu dk. 87), Göksu Türkdoğan

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Sezer Özmen, Caner Arıcı (Buğra dk. 88), Yiğitcan Erdoğan, Ferhat Kiraz, Pereira (Augustine dk. 46), İrfan Başaran (Ahmet Aras dk. 69), Eren Tozlu, Mba, Azubuike

Goller: Kevin (dk. 36 pen. ve 54), Kone (dk. 83) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Kone, Ahmet Burak Solakel, Kevin (Samsunspor), Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)