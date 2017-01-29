Serena Williams’tan iyisi yok

35 yaşındaki ABD’li raket Serena Williams, Avustralya Açık'ta finali 6-4’lük setlerle kazandı. Grand slam şampiyonluğu sayısını 23’e yükselten Serena, Graf’ı sollayarak açık dönem rekorunu ele geçirdi.

Teniste sezonun ilk grand slam'i Avustralya Açık'ta tek kadınlarda mutlu sona Serena Williams ulaştı. İki kardeşi karşı karşıya getiren finalde ablası Venus'ü 6-4'lük iki setle mağlup eden Serena, bu turnuvada toplam 7. kez kupayı kucakladı. İstatistiksel olarak iki raket arasında büyük farkların olmadığı maçta kritik puanları daha iyi oynayan Serena, mutlu sona ulaşan isim oldu. 35 yaşındaki Serena, kariyerindeki grand slam şampiyonluğu sayısını 23'e yükseltti.

Avustralya Açık`ta Serena Williams zaferi Avustralya Açık'ta Serena Williams, finalde karşılaştığı ablası Venus'ü 6-4'lük iki setle yenerek zafere ulaştı. İlgili Haberi Oku

ABD'li raket, açık dönemde en çok slam şampiyonluğu kazanan tenisçi unvanını tek başına ele geçirirken, Steffi Graf'ı geride bıraktı. WTA dünya sıralamasında 1 numarayı geçen yıl aynı kortta finalde yenildiği Kerber'den devralan ABD'li sporcu, tüm zamanların (amatör ve açık dönem) en çok şampiyonluk gören kadın tenisçisi Margaret Court'un 24 olan rekoruna da çok yaklaştı. Serena, 29 finalinden 23 şampiyonluk çıkarırken, Venus, dünya klasmanında 11. sıraya yükseldi.