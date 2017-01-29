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KAYSERİSPOR
29 Ocak 2017 19:02
KAYSERİSPOR
4 - 1
FENERBAHÇE
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Sergen Yalçın galibiyetin şifresini söyledi

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-1 kazandıkları Fenerbahçe maçından sonra açıklamalarda bulundu.
21:2529 Ocak 2017
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Sergen Yalçın galibiyetin şifresini söyledi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe’de deplasmanda Kayserispor’a 4-1 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın karşılaşmanın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Deneyimli teknik adam, “Transfer için yönetime teşekkür ediyorum. Maça iyi hazırlandık. Oyuncularım iyi konsantre oldu. Aslanlar gibi mücadele eden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Daha önümüzde uzun bir yol var. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Bu ortamda kısa sürede transferleri yapabildiler. Oyuncu seçimi konusunda çok titiz davrandık. Ligi tanıyan isimler aldık. Çok karakterli bir oyuncu grubumuz var” ifadelerini kullandı.

Etiketler
Fenerbahçe kayserispor sergen yalçın spor toto süper lig
Son güncelleme: 21:28 | 29.01.2017
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