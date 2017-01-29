Sömestr tatili Kayseri Erciyesspor’a yaradı

Kayseri Erciyesspor, transfer yasağı nedeniyle kadrosunda alt yapıdan 8 futbolcu bulunduruyor.

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Kayseri Erciyesspor’da sezon başında gelen transfer yasağı nedeniyle alt yapıdan alınan oyuncular takımın omurgasını oluşturdu. Altyapıdan alınan oyuncuların 8’i lise öğrencisiydi ve çoğu farklı okullarda okuyordu. Durum böyle olunca liseden çıkış saatleri farklı olunca teknik ekipte idman saatlerini buna göre ayarlamak zorunda kaldı.

Liselerin tatile girmesi ile birlikte Erciyesspor'da derin bir nefes almış oldu. Tüm öğrencilerin okuldan çıkış saatleri göz önüne alınarak idman saatleri 14.30’a sabitlendi. Buna rağmen çeşitli sorunlar yaşandı. Bazı oyuncular okuldan izin almak zorunda kaldı. Okul arkadaşları çıkışta evlerine dönerken Erciyesspor’un genç yetenekleri soluğu kulüp tesislerinde alarak eşofmanlarını giydi.

Lise 2, 3 ve 4. sınıfta okuyan genç yetenekler bir yandan derslerini yaparken, bir yandan da profesyonel futbol eğitimlerini sürdürdü. Erciyesspor’un kadrosunda bulanan Altar Han Hidayetoğulu (2. sınıf), Canberk Yurdakul (2. sınıf), Burak Türkmen (3. sınıf), İzzet Karagül (3. sınıf), Yakupcan Yazgan (3. sınıf), Batuhan Hidayetoğlu (4. sınıf), Seyfettin Yesügey (4. sınıf), Turgay Aydoğan (4. sınıf) lise öğrenimlerinin yanı sıra Erciyesspor’un profesyonel kadrosunda yer alan isimler olarak dikkat çekiyor. Teknik Direktör Mustafa Şimşek Özkeş, ”Erciyesspor Teknik Direktörüyüm. Teknik sorumlu olarak görev yapıyorum. Normalde sezon içerisinde maç saati hangi saatte ise, maçı hangi saatte oynuyorsanız antrenmanı da o saatte yapmalısınız. Fakat biz sezonun başından beri bu problemi sürekli yaşadık. Çünkü birçok oyuncumuz yaş grubu olarak lise çağında. Onların okul giriş çıkış saatleri antrenman saati ile çakışıyordu. Biz bu sıkıntıyı yaşıyorduk ama çocukların antrenmanlara katılması için onların okul giriş çıkış saatlerine göre antrenman saatlerini koyuyorduk. Normalde saat 13.00 veya 13.30 da yapmamız gereken antrenmanı saat 16.00 16.30 gibi yapıyorduk. O yüzden de bu problemi bir şekilde nötrlemeye çalışıyorduk. Sezon başından bu tarafa bakarsanız henüz liseye giden sporcularımız birçok takım çalışmalarına, antrenmanlara katılmakta zorluk yaşadılar. Tabi antrenmanda istikrar olmayınca, süreklilik olmayınca bu da sporcuların performansını bir şekilde etkiliyordu, takım çalışmasından uzak kalıyorlardı” dedi.

Özkeş, “Genelde hepsinin karne durumu iyi diye biliyoruz. Bugün buraya gelirken karnelerini getireceklerdi ama herhalde bir yanlış anlaşılma olmuş, getirememişler. Hem okul, hem takım bir de burada şöyle bir şey var bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Burada gördüğünüz sporcularımız 1999-2000 ve 2001 doğumlular. Şu anda 2B Liginde profesyonel takımda görev yapıyorlar. Ama sorarsanız hemen hemen hepsi henüz U19 ve U21 takımı oynamadan geldiler. 2B'de profesyonel ligde görev yapıyorlar” diye konuştu.

Sekiz genç oyuncuda bu sezon gösterdikleri performans ve genç yaşları nedeniyle Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup’ta isimlerinden söz ettirerek transferin gözdesi olmuş durumdalar.