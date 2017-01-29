Süper karşılaşmada gülen Pınar Karşıyaka

Baştan sona büyük çekişmeye sahne olan Banvit-Pınar Karşıyaka karşılaşmasını İzmir ekibi 109-104 kazanmayı başardı.

Spor Toto Süper Basketbol Ligi 16. haftasında İzmir temsilcisi Pınar Karşıyaka ile evinde karşı karşıya gelen Banvit sahadan 109-104 skor ile mağlup ayrıldı.

Maçın ilk sayısını dışarıdan Champpell, kaydetti. Ponitka attığı üçlükle Banvit’e karşılık verdi. Maçın ilk 5 dakikasında her iki takımda sert savunma ve dışarıdan buldukları sayılarla oyuna ağırlığını koymaya çalıştı. Maçın ilk 5 dakikasını Pınar Karşıyaka 17-14’lük skorla önde tamamladı. Karşıyaka’ya Theodore ile karşılık veren Banvit, ilk periyodun bitimine 2 dakika kala skora 22-22 eşitlik getirdi. Maçın son dakikasında her iki takımda hücumlardan eli boş dönerken, ilk periyot 29-28 Banvit’in üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci periyodun ilk 4 dakikasında hücumları sayıya çeviren Banvit, 38-33 öne geçmeyi başardı. Banvit, ilk yarının bitimine 2 dakika kala 47-43’lük üstünlüğü yakaladı. 2’inci periyodun son dakikasında hücumda çoğalan ve iyi savunma yapmayı başaran Pınar Karşıyaka’nın öne geçme çabaları sonuçsuz kalsa da ilk yarı 51-48’lik Banvit’in üstünlüğü ile sona erdi.

Üçüncü periyodun 25’inci dakikasına gelindiğinde Brown’nun üçlükleri sonrası Pınar Karşıyaka, 55-67’lik skora ulaşarak, rakibine 12 sayı fark atmayı başardı. Geri kalan dakikalarda Banvit, aradaki farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı. 3’üncü periyot 72-82 Pınar Karşıyaka’nın üstünlüğü ile kapandı.

Son çeyreğe hızlı başlayan Banvit, Champpell ve Orelik’in üçlükleriyle aradaki farkı 4 sayıya kadar indirdi. Maçın bitimine 6 dakika kala sahada ve tribünlerde tansiyon yükseldi. Teknik faulü ve serbest atışları sayıya çeviren Theodore ile Banvit 92-92 beraberliği yakaladı. Maçın bitimine 2 dakika kala hücumları değerlendiren Pınar Karşıyaka, yine öne geçmeyi başardı. 96-101.Maçın son dakikasında ise oyunu kontrol eden ve süreyi iyi kullanan Pınar Karşıyaka sahadan 104-109 galip ayrılmayı başardı. Pınar Karşıyaka’da Brown 29, Summers 17, Ponitka ve Owens 16 sayı, Banvit’te Theodore 24, Orelik 29 sayı üreterek sahanın en skorer oyuncuları oldular.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Banvit: Doğukan, Muric 3, Kulig 6, Tolga 3, Emir, Orelik 29, Metehan, Merthan, Vidmar 13, Chappell 15, Furkan 11, Theodore 24

Pınar Karşıyaka: Petway 4, Muhammed 10, Akif, Green 12, Brown 29, Ponitka 16, Owens 16, Erdi, Alp, Soner 5, Summers 17, Görkem

1. Periyot: 29-28 (Banvit lehine)

Devre: 51-48 (Banvit lehine)

3. Periyot: 72-82 (Pınar Karşıyaka lehine)

5 faulle çıkan: Owens, Petway (Pınar Karşıyaka)