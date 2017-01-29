Süper Sneijder harika Bruma

Galatasaray, istekli ve atak başladı maça. Daha ne olduğunu anlayamadan maestro Sneijder verdi pası, Bruma burdu Akhisar'ı. Top ağlara gitmedi ama Cimbom maçı ne kadar istediğini o anda gösterdi.

Galatasaray, üçüncü bölgede çoğalarak oynamasının semeresini gördü bu maçta. Sneijder olağanüstü oynadı ve oynattı arkadaşlarını. Bruma'nın da aşağı kalır tarafı yoktu Hollandalı yıldızdan. Trübünlerde olmayan taraftarlar Podolski, Sneijder ve Bruma'nın sanat gösterisinden yoksun kaldılar, bu ustaları bu maçta seyredemediler, yazık oldu.

Sarı-kırmızılılar, genel olarak yürüyerek oynamasına rağmen istediği zaman hızlanıp çabuk oynadığunda farkı açtı. Ancak Galatasaray takımı bu kadar gol atmasına rağmen enteresandır, sağ ve sol çizgileri çok kullanmadı. Genel olarak ortadan savunma arkasına sarkarak ve bireysel yeteneklerle sonuca gitmeye çalıştılar.

Sneijder'in olağanüstü iyi oyunu Galatasaray'ın organize ataklar yapmasında önemli oldu. Takım olarak başarılıydı Galatasaray. Selçuk, Semih, Hakan, Carole da sahada oyunun hakkını verdiler. Akhisar, ilk yarıda golleri alınca kalesine darmadağın oldu. Gerçekte oynayacak güçleri de yoktu. Nasıl cılız cılız oynadılar, hiç alışık değildik. Geliştirdiği ataklar bile yolunmuş tavuk kıvamındaydı sanırım Akhisar takımının. Santraforu Vaz Te, Muslera ve Carole'dan yediği çalımlardan sonra futbolu konusunda derin düşüncelere girmiştir herhalde.

Galatasaray, rahat oynadığı maçtan yüksek moralle çıkıp şampiyonluğun güçlü adaylarından olduğunu gösterdi. Ayrıca üzerinde ciddi ciddi mobing uygulanan Teknik Direktör Riekerink'in de derin bir nefes aldığını söylemek yanlış olmaz. Profosyenelliği, alçakgönüllüğü ve tüm olumsuzluklara rağmen hala iki kulvarda iddialı bir şekilde yoluna devam etmesi nedeniyle Hollandalı hocayı kutlamak gerek.