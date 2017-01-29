Umut Bulut: Böyle farklı skor beklemiyorduk

Kayserispor'un Fenerbahçe'yi yendiği maçta gol atan Umut Bulut, mücadele sonrasında konuştu.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Fenerbahçe’yi 4-1 yenen Kayserispor’da açılış golünü atan Umut Bulut, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşta konuşan Umut, galibiyeti hak ettiklerini ancak böyle farklı bir skor beklemediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

“Tabloda çok kötü durumumuz var. Bundan sonra maçlarda acilen puanlara ihtiyacımız var. Taraftarımızın desteğiyle çok iyi oynadık. Bugünkü enerjiyle güzel bir kulüp olduk. Tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Galibiyeti hak eden bizdik. Güzel bir galibiyet oldu. Şu anda nefes bile alamadık, bize sadece moral oldu.

Böyle farklı bir skor beklemiyorduk. Ama hafta içinden bu yana herkes inandı. Kampta da büyük bir enerji vardı. Kaliteli futbolcuların transfer olduğu kaliteli bir Kayserispor vardı sahada. Umarım inşallah böyle devam ederiz.“