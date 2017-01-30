Adanaspor 2-0 Kasımpaşa / Maç Özeti

Son haftaların formda takımı Adanaspor'un fırtınası devam ediyor! Toros Kaplanları, Kasımpaşa'yı sahasında 2-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Adanaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Kayserispor galibiyetiyle başlayan seride Başakşehir ve Fenerbahçe ile berabere kalan Adanaspor, Bursaspor’un ardından Kasımpaşa’yı da yenerek puanını 17’ye yükseltti, turuncu-beyazlılar haftayı 16. sırada tamamladı. Kasımpaşa ise 21 puanla 12. sırada kaldı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Adanaspor gol perdesini erken açtı. Etkili gelişen ev sahibi takımın atağında soldan ön direğe çevrilen topu Veysel Sarı uzaklaştırmak isterken Roni çok iyi araya girdi ve rakibinden kazandığı topu sol çaprazdan yaptığı yerden vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.

İlk yarıda iki takım da karşılıklı buldukları ataklarda skoru değiştiremedi.

Dakikalar 62’yi gösterdiğinde ise Adanaspor’u rahatlatan gol geldi. Sağdan kanattan bindiren Digao, Vinicius’un pasında ceza sahası dışından uzak köşeye harika bir şut gönderdi ve kaleci Ramazan’ı avlayarak skoru 2-0’a getirdi.

Geride kalan dakikalarda Adanaspor skoru korumayı başararak sahadan 3 puanla ayrıldı. Turuncu-beyazlılar 20. haftada Gaziantepspor deplasmanına çıkacak. Kasımpaşa ise sahasında şampiyonluk yarışı veren Başakşehir’i ağırlayacak.