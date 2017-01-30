Aşık Wesley!

Akhisar Belediyespor karşısında Galatasaray formasıyla Semih ve Sinan’ın yanı sıra Bruma’nın attığı 2. golün pasını veren Hollandalı yıldız Wesley Sneijder yükselen formu göz dolduruyor. Tecrübeli futbolcu, ligde 11 asist ile bu alanda zirvede...

Galatasaray’ın ligde Akhisar Belediye'yi 6-0 yendiği karşılaşmada yaptığı 3 asist ile maça damga vuran Wesley Sneijder, yükselen performansıyla sarı-kırmızılılara hayat veriyor. Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı, Ege ekibi karşısında Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra Bruma'nın attığı 2. golün de pasını verdi. 32 yaşındaki futbolcu, 11 asist ile ligde bu alanda zirvede yer alıyor.

Galatasaray`dan son dakika forvet atağı UEFA'nın verdiği 65 milyon euro'luk bütçe sınırını aşmak istemeyen ve bu nedenle kesesine göre bir golcü arayan Galatasaray, son bir hamle daha yaptı ve Leonardo Ulloa için şartlarını zorlama kararı aldı. İlgili Haberi Oku

38 GOLÜN 13'ÜNE KATKI

Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu konumunda bulunan Wesley Sneijder, ayrıca 2 de gol kaydetti. 11 asistin yanı sıra 2 kez ağları havalandıran Hollandalı yıldız, Galatasaray'ın ligde attığı 38 golün 13'üne direkt katkı sağladı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu, geçen hafta içinde Eren Derdiyok ile bağlama çalarken bir videosunu paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı.