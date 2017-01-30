Aşık Wesley!

Galatasaray’ın ligde Akhisar Belediye'yi 6-0 yendiği karşılaşmada yaptığı 3 asist ile maça damga vuran Wesley Sneijder, yükselen performansıyla sarı-kırmızılılara hayat veriyor. Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı, Ege ekibi karşısında Semih Kaya ve Sinan Gümüş'ün yanı sıra Bruma'nın attığı 2. golün de pasını verdi. 32 yaşındaki futbolcu, 11 asist ile ligde bu alanda zirvede yer alıyor.
38 GOLÜN 13'ÜNE KATKI
Süper Lig'de en fazla asist yapan oyuncu konumunda bulunan Wesley Sneijder, ayrıca 2 de gol kaydetti. 11 asistin yanı sıra 2 kez ağları havalandıran Hollandalı yıldız, Galatasaray'ın ligde attığı 38 golün 13'üne direkt katkı sağladı. Sarı-kırmızılıların tecrübeli futbolcusu, geçen hafta içinde Eren Derdiyok ile bağlama çalarken bir videosunu paylaşmış ve büyük beğeni toplamıştı.