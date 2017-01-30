Atiba’dan sakatlık açıklaması

Beşiktaş'ta idmanda geçirdiği sakatlığına rağmen sahada olan Atiba Hutchinson, sakatlığında yeteri kadar kötü olmadığını söyledi.

Beşiktaş orta sahasının değişilmez ismi Atiba Hutchinson sakatlığı hakkında bilgi verdi. Sakatlığının korktuğu kadar kötü olmadığını söyleyen Kanadalı yıldız şu açıklamayı yaptı:

“Maça çok iyi başladık ve çok efektif oynadık. Birçok fırsat yarattık ve bunların bazılarından maalesef yararlanamadık. Maç boyunca çok organizeydik. Birçok gol pozisyonuna girdik. İlk yarının son 15 dakikasında biraz kontrolü kaybettik. Ne yazık ki bir tane gol yedik. Maçı gol yemeden tamamlamak isterdik.”

“İyi hissediyorum kendimi. Dün testlerden geçtim ve benim düşündüğüm kadar kötü bir sakatlık olmadığını gördüm. En önemlisi buradan 3 puanı çıkarmamız.”