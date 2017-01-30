Aykut Kocaman’dan hakeme büyük tepki! Emeklilik…

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 5-1'lik Beşiktaş yenilgisi sonrasında hakem Özgür Yankaya'ya sitem etti.

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş’a 5-1 yenilen Atiker Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman, mücadeleyi değerlendirdi. Kocaman, siyah-beyazlı takımın galibiyeti hak ettiğini ve 3 puan için kutladığını belirtirken, ikinci golden önce faul olduğunu ve ilk yarının sonunda penaltılarının verilmediğini söyledi. Aykut Kocaman, hakem hatalarının böyle devam etmesi halinde emekliliğinin erken geleceğini ifade etti.

Aykut Kocaman’ın yayıncı kuruluştaki sözleri şöyle;

“Skor tabi ağır… Son dönemlerimizdeki skor kalitemize uymadı. İçeride oynuyorlar. Bu kadar ağır skor beklentiler dahilinde değildi.

20 dakikalık periyot bizim için sıkıntılı geçmeye adaydı. Keza öyle de oldu. Burayı kazasız geçebilseydik oyunu kontrol altına almamız ihtimaller dahilinde görünüyordu. İlk golden sonra oyunu normale döndürdük. İkinci gol her şeyi berbat etti. İkinci gol %100 faulden sonra geldi. Oyuncunun rakibine bileğine basıldı. Devrenin sonunda çok net penaltımız verilmedi. Etimiz ne budumuz ne diyeceğim burada yani… Eee nasıl maçı çevireceğiz!

İkinci yarı nasıl bir agresifleşebiliriz diye düşünüyorduk. Gerçekten üzgünüm. Beşiktaş’ın kazanması anormal değil. Yine bir hakem faciası var. Ne desek boş. Sadece mesleğimi erken sonlandırmak için yardımcı olacak böyle zayıf hakemler.“