Beşiktaş – Atiker Konyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda?

Geçen hafta Alanya’da 4-1 kazanıp ligde zirve hasretine son veren Beşiktaş, 19. haftanın kapanışında bugün Atiker Konyaspor’u konuk edecek. Peki Beşiktaş - Atiker Konyaspor maçı saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Atiker Konyaspor'u konuk edecek. Vodafone Arena’da oynanacak Beşiktaş – Atiker Konyaspor maçında hakem Özgür Yankaya düdük çalacak. Medipol Başakşehir’in kazanması ile ligde maç eksiğiyle ikinci sıraya gerileyen Beşiktaş, sahasında kazanıp yeniden liderlik koltuğuna oturmaya çalışacak. İstikrarıyla geldiği günden bu yana rakipsiz olan Atiba, sakatlığı nedeniyle bu maçta oynayamayacak. Şenol Güneş'in Kanadalı'nın yerine Gökhan İnler'i sahaya sürmesi bekleniyor. Takımdaki bir diğer sakat oyuncu ise Ömer Şişmanoğlu… Atiker Konyaspor ise tam kadro…

BEŞİKTAŞ – ATİKER KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20:00’de başlayacak olan Beşiktaş – Atiker Konyaspor maçı Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Tosic, Adriano, GÖkhan İnler, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Jonsson, Vukovic, Douglas, Volkan, Ali Çamdalı, Ömer Ali, Halil İbrahim, Milosevic, Bajic