Beşiktaşlıların penaltı tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş, maça fırtına gibi başladı. 28 dakikada 2 gol bulan siyah-beyazlılar, maçın 35. dakikasında yaşanan pozisyona tepki gösterdi.
Babel’in ceza sahasında Cenk Tosun’a çıkardığı pozisyonda, golcü oyuncu topu düzeltmek isterken Barry Douglas’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya ‘Devam’ kararı verince tribünlerden büyük tepki geldi.
Pozisyonun devamında Konyaspor atağa çıkarken Cenk Tosun yerden kalkamadı. Yankaya yerde yatan Cenk’in yanına gidip durumunu sorduğu sırada sinirlenen Beşiktaşlı oyuncu büyük tepki gösterdi ve sonrasında sarı kart gördü.
çok net penaltı abi şaka mısınız
— asırlık öğrenci (@biilincpilavi) 30 Ocak 2017
Penaltı yerine sari verdi cenk e ahahjaajja
— KemAl (@musluksuyyu) 30 Ocak 2017
Net penaltı topla alakası yok konyalının
— Gürkan (@Bukucu22) 30 Ocak 2017
Penaltı nın Başka Tanımı mı Var???
— Fedai GÜNEY (@FedaiGney) 30 Ocak 2017