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BEŞİKTAŞ
30 Ocak 2017 20:00
BEŞİKTAŞ
5 - 1
ATİKER KONYASPOR
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Beşiktaşlıların penaltı tepkisi

Maçın 35. dakikasında Konyaspor ceza sahası içerisinde yaşanan pozisyonda Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar penaltı bekledi.
20:4230 Ocak 2017
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Beşiktaşlıların penaltı tepkisi

Spor Toto Süper Lig’in 19. haftasında Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş, maça fırtına gibi başladı. 28 dakikada 2 gol bulan siyah-beyazlılar, maçın 35. dakikasında yaşanan pozisyona tepki gösterdi.

Babel’in ceza sahasında Cenk Tosun’a çıkardığı pozisyonda, golcü oyuncu topu düzeltmek isterken Barry Douglas’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Özgür Yankaya ‘Devam’ kararı verince tribünlerden büyük tepki geldi.

Pozisyonun devamında Konyaspor atağa çıkarken Cenk Tosun yerden kalkamadı. Yankaya yerde yatan Cenk’in yanına gidip durumunu sorduğu sırada sinirlenen Beşiktaşlı oyuncu büyük tepki gösterdi ve sonrasında sarı kart gördü.

Etiketler
beşiktaş Cenk Tosun konyaspor
Son güncelleme: 21:12 | 30.01.2017
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