Beşiktaş’tan süper seri! İç saha cehennem…

Atiker Konyaspor karşısında farklı bir galibiyete uzanan Beşiktaş, Vodafone Arena'daki yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

Atiker Konyaspor’u mağlup ederek zirveyi yeniden devralan Beşiktaş, sahasındaki yenilmezlik serisini de 18 maça çıkardı. 11 Nisan 2016 tarihinde yeni stadına kavuşan ve geçtiğimiz sezonun son 3 iç saha maçını burada oynayan Beşiktaş’ın Vodafone Arena’da bileği bükülmüyor. Bu sezon lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde evinde 15 maç oynayan siyah-beyazlılar, hiçbir karşılaşmada rakiplerine kaybetmedi. Taraftarı önünde rakiplerine büyük baskı kuran Beşiktaş, evinde oynadığı 18 maçta 13 kez kazanırken, 5 kez berabere kaldı. Ligde oynadığı 9 karşılaşmada 7 kez kazanan siyah-beyazlılar, Galatasaray ve Medipol Başakşehir’le berabere kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 3 BERABERLİK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev’le karşılaşan Beşiktaş, 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Ziraat Türkiye Kupası’nda Kayserispor, Boluspor ve Darıca Gençlerbirliği’nin olduğu grubu lider tamamlayan Beşiktaş, sahasında 3 rakibini de mağlup etti.